Kayseri'de belediye personeline yönelik ilk yardım semineri düzenlendi - Son Dakika
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Kayseri'de belediye personeline yönelik ilk yardım semineri düzenlendi

06.06.2022 12:50
Kayseri'de belediye personeline yönelik ilk yardım semineri düzenlendi

Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) ile İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde, belediye personeline yönelik ilk yardım semineri düzenlendi.

Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) ile İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde, belediye personeline yönelik ilk yardım semineri düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'ndaki seminere, Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcı Dr. Figen Gürbeden, daire başkanları, ilk yardım uzmanları ve belediye personelleri katıldı.

Büyükkılıç, yaptığı konuşmada, İl Sağlık Müdürlüğü, diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla dayanışmayı çok önemsediklerini bildirdi.

Sağlık çalışanlarına minnettar olduklarını belirten Büyükkılıç, "Kendi kendimize ilk müdahaleyi nasıl yapacağımızı öğreneceğiz. Tedbir bizden, takdir Allah'tan. Hiçbir şeyi önemsiz görmeyin sevgili kardeşlerim. 'Ya bu ilk yardım semineriymiş, bunun bana ne faydası olacak, gitmesem olmaz mı?' demeyin. Her zaman için bilginin insanlara faydası vardır. Zamanınızı en azından bu manada olumlu yönde değerlendirmek bile bir nimettir, lütuftur." ifadesini kullandı.

Konuşmanın ardından başlayan seminerde katılımcılara, suni solunum, kalp masajı ve nefes yolu tıkanmalarına karşı yapılması gerekenler uygulamalı olarak anlatıldı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de belediye personeline yönelik ilk yardım semineri düzenlendi - Son Dakika

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