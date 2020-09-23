Kayseri'de belediyelerdeki toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sürüyor - Son Dakika

Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Şube Başkanı Serhat Çelik, KHK ile kadroya geçen ve 6 bin 500 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin devam ettiğini bildirdi.

Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, toplu iş görüşmelerini hoşgörü ortamında tamamlamak istediklerini belirtti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Melikgazi, Kocasinan, Talas ve ilçe belediyelerinde çalışan işçileri ilgilendiren toplu iş sözleşmelerinin devam ettiğini aktaran Çelik, "Biliyoruz ki burada çalışan arkadaşlarımız bizlerden gelecek sevindirici haberi beklemekte. Toplu iş sözleşmelerimizi kesinlikle yüksek hakem heyetine gönderilmesi alternatifler arasında değil. Bunun için yasanın sendikalara tanımış olduğu hakları da son ana kadar kullanacağız." ifadelerini kullandı.

Sendika olarak gayelerinin iş verenleri kesinlikle yıpratmak veya zarar vermek olmadığının altını çizen Çelik, şunları kaydetti:

"Yasanın bizlere tanıdığı tüm alternatifleri de kullanıp masada bitirmeye gayret edeceğiz. Ben inanıyorum ki Kayserimize gönül vermiş ve hak ve hukuku bilen sayın belediye başkanlarımız şehrimiz için gecesini gündüzüne katarak çalışan üyelerimizin mağduriyetini yapılacak olan bu toplu iş sözleşmesiyle sonlandıracaktır."