Kayseri'de belediyelerin temizlik hizmeti sürüyor - Son Dakika

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında özellikle hijyen konusunda gereken çalışmaların yapıldığını belirtti.

Palancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, maskesiz sokağa çıkmanın yasaklanmasının ardından Melikgazililerin maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyduğunun gözlendiğini aktardı.

"Durum ciddi, sağlığınız bizim için önemli. Lütfen zorunlu olmadıkça 15 gün süresince dışarıya çıkmayalım" ifadelerini kullanan Palancıoğlu, Melikgazililerin kurallara uyma gayreti içinde olduklarını, bu nedenle canı gönülden teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.

Kocasinan Belediyesi, ilçe genelindeki tüm mahallelerde kapsamlı bir şekilde başlattığı temizlik ve dezenfekte seferberliğine ivme kazandırdı.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yaptığı yazılı açıklamada, başarılı çalışmalarla ilçe halkına daha temiz ve daha sağlıklı bir çevre sunduklarını belirtti.

Modern şehircilik anlayışıyla her geçen gün Kocasinan'ın çehresini değiştirdiklerini ifade eden Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Bunları yaparken hijyen ve temizlik çalışmalarını artırarak sürdürüyoruz. Özellikle modern araçlar ve profesyonel ekiplerle yaptığımız çalışmalarla nezih ve sağlıklı şartlar oluşturmaya gayret ediyoruz. Sağlıklı bir toplum için yoğun olarak kullanılan alanların hijyen temizliğini yapıp ardından dezenfekte ediyoruz. Bütün amacımız şehrimizde yaşayan vatandaşlarımıza daha yaşanabilir ortamlar sunabilmektir."

Talas Belediyesi'nin de kırsal mahallelere yönelik hizmet atağı devam ediyor.

Bu kapsamda mahallelerde temizlik, ilaçlama, dezenfeksiyon, yenileme ve bakım-onarım çalışmaları yürütülüyor.

Çok sayıda iş makinesi ve personelle yürütülen çalışmalarda böcek-sinek ilaçlaması, sokak temizliği ve yol kenarlarındaki yabani otların biçilme işlemleri yapılırken çöp konteynerlerinin temizliği ve tamiri de gerçekleştiriliyor.

Çalışma kapsamında ayrıca cadde ve sokaklar özel dezenfekte ilaçları kullanılarak yıkanırken mahalle fırınlarında birikmiş küller de kaldırılıyor.