Kayseri'de belediyenin ürettiği ekmekler vatandaşa ulaştırılacak - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin Kent Ekmek Fabrikası'nda ürettiği ekmekler, sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşlara ulaştırılacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 1, 2 ve 3 Mayıs'ta uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında Kent Ekmek büfeleri açık olacak ve araçlarla mahalle mahalle dolaşacak olan ekipler vatandaşlara ekmek ulaştırılacak.

Kent Ekmek büfeleri sokağa çıkma kısıtlamasının olacağı cuma, cumartesi ve pazar günü 10.30 ile 18.30 arası açık olacak. Mahallelerde ekmek dağıtımı da 12.00 ile 19.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, sokağa çıkma kısıtlaması süresince gerekli hizmetlerin aksatılmadan sürdürüleceğini belirtti.

Kurallara uyulması gerektiğini hatırlatan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"İnşallah evde kalma yönünde azami gayret göstererek, kurallara uymayı Kayserimizde sorun oluşturmadan uygulayacağız. Bu süreç içerisinde fırınlarımızın hizmet verdiğini hepimiz bilmekteyiz. Kent Ekmek, gerek büfeleri gerekse mobil servis araçları kanalıyla ihtiyaca cevap verecek. Kent Ekmek çalışanlarımıza ve tüm fırınlarımıza bu hizmeti verdikleri için teşekkür ediyorum. Biz hizmeti ayağınıza getiririz. Yeter ki siz evde kalın."