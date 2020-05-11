Kayseri'de berberler açıldı; 5 gün randevular dolu - Son Dakika

Kayseri'de berberler açıldı; 5 gün randevular dolu

KAYSERİ'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olan berber, kuaför ve güzellik salonları, bugünden itibaren randevulu olarak müşteri almaya başladı. Berber Mehmet Yıldırım, "Şu an önümüzdeki 5 günlük randevular dolu" dedi.

Kayseri'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında faaliyetleri 21 Mart'ta durdurulan berber, kuaför ve güzellik salonları, bu sabah saat 09.00 itibariyle açılarak, müşteri kabul etmeye başladı. Yoğunluk oluşmasını engellemek amacıyla getirilen kurallara uyarak müşterilerini randevu ile içeri alan berberlerin, maske, yüz koruyucu siperliği ve eldiven taktığı görüldü.

'5 GÜNLÜK RANDEVULAR DOLU'

Erkek kuaförü Mehmet Yıldırım, iş yerini gerekli tedbirleri almak suretiyle açtıklarını belirterek, "Çalışanlar olarak hem bizi hem de müşterilerimizi korumak adına maske ve siperlik kullanıyoruz. Tek kullanımlık önlük ve havlularımız var. Şu an önümüzdeki 5 günlük randevular dolu. Fazla müşteri kesinlikle kabul etmiyor, iş yerimizde bekletmiyoruz" dedi.

'ESNAFIMIZ KURALLARA UYACAKTIR'

Kayseri Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Rıfat Alparslan ise, işyerlerinin belediye tarafından dezenfekte edildiğini belirterek, "Berber arkadaşlarımız maske, siperlik, eldiven takmak suretiyle tıraş işlerini yapıyorlar. Müşterilerimizde maske takıyor. Aynı zamanda tek kullanımlık önlük ve havlu kullanılıyor. Tıraş yaparken kesinlikle ustura kullanılmıyor. Esnafımız kurallara uyacaktır. Dükkan içinde müşteri bekletmek yok. Uymayanlar hakkında da gerekli cezai işlem yetkili kurumlar tarafından yapılır" diye konuştu.