Kayseri'de bıçakla öldürülen lise öğrencisi toprağa verildi - Son Dakika
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Kayseri'de bıçakla öldürülen lise öğrencisi toprağa verildi

6 saat önce

Kayseri'de bıçaklı kavgada hayatını kaybeden 17 yaşındaki lise öğrencisi, son yolculuğuna uğurlandı.

Kayseri'de bıçakla öldürülen lise öğrencisi toprağa verildi, System.String[]

Kayseri'de bıçaklı kavgada hayatını kaybeden 17 yaşındaki lise öğrencisi, son yolculuğuna uğurlandı.

Sancaktepe Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan lise öğrencileri E.S'nin (17) bıçakla öldürdüğü C.A. için cenaze töreni düzenlendi.

Yemliha Mahallesi Merkez Camisi'nde cuma namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında C.A'nın cenazesi, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

C.A'nın cenazesine katılan arkadaşlarından Mert Kemahlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Akşama kadar ölen arkadaşımızı takip etmiş. Mahallesine geldiğinde otobüsten inmesini bekliyor. Otobüsten inince de arkadaşımızı bıçaklıyor." dedi.

Diğer arkadaşı Hüseyin Adıgüzel de olayı duyunca çok şaşırdıklarını ve üzüldüklerini belirterek, "Arkadaşımız çok iyi biriydi. Kimseye zararı olmazdı. Karıncayı bile incitmeyecek kadar iyi bir insandı." ifadelerini kullandı.

Törene, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ve AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke de katıldı.

Sancaktepe Mahallesi'nde dün E.S'nin bıçakladığı C.A, kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesinde kurtarılamamıştı. Gözaltına alınan E.S, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Sancaktepe, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 03:26 Kaynak: AA
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