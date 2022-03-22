Kayseri'de bıçakla yaralama ve gasp iddiasıyla 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de bıçakla yaralama ve gasp iddiasıyla 6 şüpheli yakalandı

22.03.2022 14:43
Kayseri'de bıçakla yaralama ve gasp iddiasıyla 6 şüpheli yakalandı

Kayseri'de bıçakla yaraladıkları kişinin arkadaşlarının parasını ve cep telefonlarını gasbettikleri öne sürülen 6 zanlı gözaltına alındı.

Kayseri'de bıçakla yaraladıkları kişinin arkadaşlarının parasını ve cep telefonlarını gasbettikleri öne sürülen 6 zanlı gözaltına alındı.

Gevhernesibe Mahallesi'ndeki bir eve gelen 6 şüpheli, burada ikamet eden yabancı uyruklu A.W.E'yi (23) bıçakla yaraladı.

Zanlılar, yaraladıkları kişinin arkadaşları M.K. (32), A.R. (30), A.R.D. (30) ve H.A'yı da (20) darbederek ellerini bağladı.

Şüpheliler, evdekilerin 5 bin lirasını, 5 cep telefonunu, pasaport ve kimliklerini alarak kaçtı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayın şüphelileri olduğu belirlenen yabancı uyruklu N.S. (21), M.G. (26), N.R. (18), M.D. (27), M.Y. (21) ve H.Y'yi (22) Eski Sanayi Mahallesi'nde gözaltına aldı.

Operasyonda, gasbedilen para ve eşyalar ile bir kesici alet ele geçirildi.

Yaralı A.W.E'nin Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kayseri'de bıçakla yaralama ve gasp iddiasıyla 6 şüpheli yakalandı
Kayseri'de bıçakla yaralama ve gasp iddiasıyla 6 şüpheli yakalandı
Kayseri'de bıçakla yaralama ve gasp iddiasıyla 6 şüpheli yakalandı
Kayseri'de bıçakla yaralama ve gasp iddiasıyla 6 şüpheli yakalandı

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Kayseri, Gasp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de bıçakla yaralama ve gasp iddiasıyla 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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