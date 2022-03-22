KAYSERİ'DE BIÇAKLI GASP ŞÜPHELİSİ 6 AFGAN YAKALANDI - Son Dakika
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KAYSERİ'DE BIÇAKLI GASP ŞÜPHELİSİ 6 AFGAN YAKALANDI

22.03.2022 17:35

KAYSERİ'de, girdikleri evde Afganistan uyruklu A.W.E.'yi (23) bıçakla yaralayıp, 5 bin TL ile 5 cep telefonunu alan 6 Afgan şüpheli yakalandı.

KAYSERİ'de, girdikleri evde Afganistan uyruklu A.W.E.'yi (23) bıçakla yaralayıp, 5 bin TL ile 5 cep telefonunu alan 6 Afgan şüpheli yakalandı.

Olay, 20 Mart'ta, saat 23.00 sıralarında, Kocasinan ilçesi Gevhernesibe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Afganistan uyruklu A.W.E., M.K.(32), A.R.(24), A.R.D.(30) ve H.A.'nın (20) yaşadığı eve giren maskeli 6 kişi, A.W.E.'yi bıçakla yaralayıp, 5 bin TL, 5 cep telefonu ve evdekilere ait pasaport ve kimlikleri alıp kaçtı.

Evdekilerin ihbarıyla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, olayı Afganistan uyruklu N.S.(21), M.G.(26), N.R.(18), M.D.(27), M.Y.(21) ve H.Y.'nin (22) gerçekleştirdiğini belirledi. Şüpheliler, polisin operasyonuyla Eski Sanayi Mahallesi'ndeki evde yakalandı. Yapılan aramada gasbedilen parayla pasaport, cep telefonu ve kimlikler ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

KAYSERİ'DE BIÇAKLI GASP ŞÜPHELİSİ 6 AFGAN YAKALANDI
KAYSERİ'DE BIÇAKLI GASP ŞÜPHELİSİ 6 AFGAN YAKALANDI
KAYSERİ'DE BIÇAKLI GASP ŞÜPHELİSİ 6 AFGAN YAKALANDI
KAYSERİ'DE BIÇAKLI GASP ŞÜPHELİSİ 6 AFGAN YAKALANDI
KAYSERİ'DE BIÇAKLI GASP ŞÜPHELİSİ 6 AFGAN YAKALANDI
KAYSERİ'DE BIÇAKLI GASP ŞÜPHELİSİ 6 AFGAN YAKALANDI

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KAYSERİ'DE BIÇAKLI GASP ŞÜPHELİSİ 6 AFGAN YAKALANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: KAYSERİ'DE BIÇAKLI GASP ŞÜPHELİSİ 6 AFGAN YAKALANDI - Son Dakika
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