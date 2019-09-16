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Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı

13 dakika önce

Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 ağır yaralıKayseri'de, husumetli iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan Burak Sabuncu (27) hastanede tedavi altına alındı.

Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı

Kayseri'de, husumetli iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan Burak Sabuncu (27) hastanede tedavi altına alındı.

Merkez Melikgazi ilçesi Camikebir Mahallesi Ulu Cami Sokak'ta yaşanan olayda, iddiaya göre Burak Sabuncu esnaflık yaptığı bölgede husumetli olduğu Talha Uludağlar (24) ile karşılaştı. İkili arasında başlayan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda Uludağlar cebinden çıkardığı bıçakla Sabuncu'yu 5 yerinden bıçakladı. Yolun ortasında yaralanarak kanlar içinde kalan Sabuncu, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Şehir Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Ameliyata alınan Sabuncu'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayın zanlısı Uludağlar ise, polis ekipleri tarafından suç aletiyle birlikte yakalandı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı

Melikgazi, Kayseri, kavga, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 10:24 Kaynak: DHA
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