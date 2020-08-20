Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı - Son Dakika

Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 2 grup arasında çıkan kavgada bıçaklanan bir kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Aydınlıkevler Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, 2 grup arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine henüz kimliği tespit edilemeyen yabancı uyruklu şahıs göğüsünden bıçaklandı. Ağır yaralı şahıs, sevk edilen ambulans ile Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de olayın meyana geldiği yerde güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Polis ekipleri olaya karıştığı tespit edilen 3 şüpheli şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.