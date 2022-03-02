Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı - Son Dakika
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Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı

02.03.2022 22:39

Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Selimiye Mahallesi Şehit Büyükelçi İsmail Erez Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda Enes A. ile kimliği belirlenemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Enes A. aldığı bıçak darbeleri ile ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı Enes A., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Kayseri Şehir hastanesine kaldırılırken, polis ekipleri de kaçan şahsı yakalamak için arama çalışması başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı
Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı
Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı
Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı

YORUMLAR
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Kayseri'de bıçaklanan kişi ağır yaralandı Kayseri'de bıçaklanan kişi ağır yaralandı Akraba cinayetinde cezalar değişmedi Akraba cinayetinde cezalar değişmedi

Büyükelçi, Kayseri, Polis, Şehit, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı - Son Dakika
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