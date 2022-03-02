KAYSERİ'DE BIÇAKLI KAVGA 1 AĞIR YARALI - Son Dakika
Üye Girişi

KAYSERİ'DE BIÇAKLI KAVGA 1 AĞIR YARALI

02.03.2022 23:44

KAYSERİ'de, tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan Enes Akyüz ağır yaralandı.

KAYSERİ'de, tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan Enes Akyüz ağır yaralandı. Akyüz'ü bıçaklayan şüpheli olaydan sonra kaçtı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Selimiye Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Enes Akyüz ile kimliği belirsiz kişi arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Enes Akyüz, tartıştığı kişi tarafından bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Akyüz'ü Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Polis, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)

KAYSERİ'DE BIÇAKLI KAVGA 1 AĞIR YARALI
KAYSERİ'DE BIÇAKLI KAVGA 1 AĞIR YARALI
KAYSERİ'DE BIÇAKLI KAVGA 1 AĞIR YARALI
KAYSERİ'DE BIÇAKLI KAVGA 1 AĞIR YARALI

YORUMLAR
500
Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı Kayseri'de bıçaklanan kişi ağır yaralandı Kayseri'de bıçaklanan kişi ağır yaralandı

Kayseri, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KAYSERİ'DE BIÇAKLI KAVGA 1 AĞIR YARALI - Son Dakika


Son Dakika
23:53 Türkiye, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni uyguladı, Rusya'dan bu adıma yanıt geldi: Tutumunu takdir ediyoruz
23:44 Maça damga vurdu! 11 kurtarış yaptı, galibiyeti Kiev'de bulunan abisine ve ablasına armağan etti
23:14 Rusya ordusu Ukrayna'nın başkenti Kiev'de tren istasyonunun yakınını vurdu
23:11 Meteoroloji kar yağışına karşı uyardı! 63 ilimizde sarı kodlu alarm verildi
22:39 Beşiktaş Türkiye Kupası'ndan elendi, Kayserispor yarı finale yükseldi
22:28 5 il kara teslim oldu! Eğitime 1 gün ara verildi
22:25 Yola çıkanlar dikkat! Kar yağışı nedeniyle Isparta-Burdur-Antalya kara yolu kapandı
22:20 1 sene daha oynayacak! Burak Yılmaz'ın futbolu bırakacağı takım belli oldu
22:15 Bu gece yarısı yapılacak zam öncesi akaryakıt istasyonları doldu taştı
21:51 Daha fazla dayanamadı! Rus milyarder Chelsea'yi satma kararı aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2022 23:58:11. #1.12#
SON DAKİKA: KAYSERİ'DE BIÇAKLI KAVGA 1 AĞIR YARALI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement