KAYSERİ'DE BIÇAKLI KAVGA: 1 AĞIR YARALI - Son Dakika
Üye Girişi

KAYSERİ'DE BIÇAKLI KAVGA: 1 AĞIR YARALI

10.04.2022 00:16

KAYSERİ'de Muhammed Furkan Ç., husumetlisi M.S. tarafından bıçakla ağır yaralanarak, hastaneye kaldırıldı.

KAYSERİ'de Muhammed Furkan Ç., husumetlisi M.S. tarafından bıçakla ağır yaralanarak, hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde Melikgazi ilçesi Esenyurt Mahallesi Hangar Parkı'nda meydana geldi. Muhammed Furkan Ç., husumetli olduğu M.S. ile parkta karşılaştı, ikili arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. M.S., belinden çıkardığı bıçakla Muhammed Furkan Ç.'yi yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Muhammed Furkan Ç.'yi Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Furkan Ç.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, M.S. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

KAYSERİ'DE BIÇAKLI KAVGA: 1 AĞIR YARALI
KAYSERİ'DE BIÇAKLI KAVGA: 1 AĞIR YARALI
KAYSERİ'DE BIÇAKLI KAVGA: 1 AĞIR YARALI
KAYSERİ'DE BIÇAKLI KAVGA: 1 AĞIR YARALI
KAYSERİ'DE BIÇAKLI KAVGA: 1 AĞIR YARALI
KAYSERİ'DE BIÇAKLI KAVGA: 1 AĞIR YARALI

YORUMLAR
500
Sahur vakti iki grup arasındaki bıçaklı kavga: 1 yaralı Sahur vakti iki grup arasındaki bıçaklı kavga: 1 yaralı İki grup arasındaki sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı İki grup arasındaki sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KAYSERİ'DE BIÇAKLI KAVGA: 1 AĞIR YARALI - Son Dakika


Son Dakika
00:30 Rıdvan Dilmen, Valerien Ismael'i yeni Fatih Terim ilan etti
23:47 Üniversite öğrencileriyle iftar yapan Mansur Yavaş, sözleriyle kahkahaya boğdu
23:40 Ata cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen adam kendini savundu: Atıma tımar yapıyordum
23:35 Ders niteliğinde bölüm! Gönül Dağı dizisinde Küfürsüz Hayat Mümkün kampanyasına yer verildi
23:32 Spor Toto 1. Lig'de küme düşen ilk takım belli oldu
23:31 Pakistan'da Başbakan İmran Han hükümeti güvenoyu alamayarak düştü
23:26 Alanya zaferi sonrası Beşiktaş'ın yıldız isminden Valerien Ismael yorumu: Ölmüş gibi hissediyorum
23:22 Mansur Yavaş'tan toplu taşıma zamları için yeni hamle: Sabahın erken saatleri için indirim teklifi
22:31 Trabzonspor, deplasmanda Gaziantep FK'yle 0-0 berabere kaldı
22:24 Nefes kesen karşılaşma! Beşiktaş, sahasında Alanyaspor'u 4-1 mağlup etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2022 00:45:47. #1.11#
SON DAKİKA: KAYSERİ'DE BIÇAKLI KAVGA: 1 AĞIR YARALI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement