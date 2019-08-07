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Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 ölü

1 saat önce

Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 ölüKAYSERİ - Kayseri'de 1 kişi, çıkan kavgada bıçaklanarak öldürüldü.

Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 ölü
KAYSERİ - Kayseri'de 1 kişi, çıkan kavgada bıçaklanarak öldürüldü. Polis ekipleri tarafından yakalanan katil zanlısı, adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesinde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, Hüseyin U. ile A.E.A.arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Hüseyin U., yanında bulunan bıçakla A.E.A.'ya saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yara alan A.E.A., ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. A.E.A., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayın ardından çalışma başlatan Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Hüseyin U.'yu yakaladı. Hüseyin U., emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi'nde bulunan adli tabiplikte geçirildiği sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 05:16 Kaynak: İHA
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