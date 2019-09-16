Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 ölü (2)
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HASTANEDE ÖLDÜKayseri'de husumetli olduğu Talha Uludağlar tarafından 5 bıçak darbesiyle ağır yaralanan Burak Sabuncu, kaldırıldığı Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 10:43 Kaynak: DHA
HASTANEDE ÖLDÜ
Kayseri'de husumetli olduğu Talha Uludağlar tarafından 5 bıçak darbesiyle ağır yaralanan Burak Sabuncu, kaldırıldığı Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Cinayet zanlısı Talha Uludağlar'ın olayla ilgili sorgusu sürüyor.
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