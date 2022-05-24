Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 ölü - Son Dakika
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Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 ölü

24.05.2022 16:31
Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 ölü

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir kişi, çıkan kavgada bıçaklanarak öldürüldü.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir kişi, çıkan kavgada bıçaklanarak öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yıldızevler Mahallesi 76. Sokak üzerinde bulunan kahvehanede meydana gelen olayda, kahvehane sahibi Süleyman Cingöz (52) ile A.G. arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.G., yanında bulunan bıçak ile Cingöz'e saldırdı. Vücuduna aldığı bıçak darbesi ile kanlar içerisinde yere düşen Süleyman Cingöz, çevredekiler tarafından özel bir hastaneye götürüldü. Talihsiz adam, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, cinayet dedektifleri de şüpheli A.G.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Kocasinan, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 ölü - Son Dakika
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