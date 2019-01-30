Son Dakika Haberleri: Kayseri'de Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

Kayseri'de Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

2 saat önce

Kayseri'de çıkan kavga sonucu bıçakla yaralanan 1 kişi tedavi altına alındı.

Kayseri'de Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı, System.String[]
Kayseri'de çıkan kavga sonucu bıçakla yaralanan 1 kişi tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre Serçeönü Mahallesi Birkan Sokak üzerinde meydana gelen olayda iki grup arasında kavga çıktı. Çıkan kavga sonucu 1 kişi bıçakla bacağından yaralanırken, çevredeki vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olayın ardından polis ekipleri inceleme yaparken, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yaralı şahıs ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 01:41 Kaynak: İHA

Kayseri, kavga, 3. Sayfa
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