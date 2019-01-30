Kayseri'de Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

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3 Ay Önce Kavga Eden Arda Turan ve Berkay Şahin'in İlk Duruşması Bugün Görülecek

Arda Turan Aylık Kazancının 300 Bin Euro, Berkay Şahin ise Bin TL Olduğunu Açıkladı