Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 yaralı - Son Dakika

Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 yaralı

6 saat önce

Kayseri'de meydana gelen bıçaklı kavgada 16 yaşındaki bir çocuk yaralandı.

Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 yaralı, System.String[]

Kayseri'de meydana gelen bıçaklı kavgada 16 yaşındaki bir çocuk yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Melikgazi ilçesi Demokrasi Mahallesinde kimliği öğrenilemeyen bir kişi, henüz belirlenemeyen nedenle N.T'yi (16) bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Melikgazi, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 04:42 Kaynak: AA

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