Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde "yan bakma" nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.
İddiaya göre, Yenidoğan Mahallesi Özcan Sokak'ta, T.T. ile D.Ö. arasında "yan bakma" meselesi yüzünden tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu D.Ö. yanında taşıdığı bıçakla T.T'yi omzundan yaraladı.
Sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılan T.T. tedavi altına alındı.
Polis ekipleri D.Ö'yü gözaltına aldı.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 yaralı - Son Dakika