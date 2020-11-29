Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 yaralı - Son Dakika

Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 yaralı

29.11.2020 16:07
Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 yaralı, System.String[]

Kayseri'de meydana gelen bıçaklı kavgada yabancı uyruklu bir kişi yaralandı.

Kayseri'de meydana gelen bıçaklı kavgada yabancı uyruklu bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sahabiye Mahallesi Yıldırım Caddesi'nde Suriye uyruklu iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan bıçaklı kavgada A.B. vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

İhbar üzerine, olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı A.B. Kayseri Şehir Hastanesine sevk edildi.

Polis olayla ilgili M.A'yı gözaltına aldı.

Kayseri, Suriye, Polis, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 yaralı - Son Dakika


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