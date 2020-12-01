Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 yaralı - Son Dakika

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde berber dükkanında çıkan bıçakla kavgada bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Seyitgazi Mahallesi'nde berber dükkanı işleten O.A. ile İ.E. arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kavgaya dönüştü.
Kavgada İ.E, O.A'yı bıçakla yaraladı. Yaralı, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Polis, olayın ardından kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
- Kaynak: AA
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