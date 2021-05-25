KAYSERİ'DE BIÇAKLI KAVGA 2 YARALI - Son Dakika

KAYSERİ'de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde TOKİ Demokrasi Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. F.S. ve F.K., yaşanan arbede sırasında kimliği henüz öğrenilemeyen 2 kişi tarafından bıçakla yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri yaralıları Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis otomobille kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.