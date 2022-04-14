Bıçaklı kavga: 3 yaralı - Son Dakika
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Bıçaklı kavga: 3 yaralı

14.04.2022 19:14
Bıçaklı kavga: 3 yaralı

Kayseri'nin Talas ilçesinde meydana gelen kavgada 2 kişi bıçakla yaralanırken 1 kişi de darp edildi.

Kayseri'nin Talas ilçesinde meydana gelen kavgada 2 kişi bıçakla yaralanırken 1 kişi de darp edildi.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Bahçelievler Mahallesi Atatürk caddesi üzerinde iddiaya göre iki grup arasında trafikte tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada R.B. ve M.Ö. bıçakla yaralanırken Y.T. de darp edildi. İhbarın ardından çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis olay yerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralıları ambulansla hastaneye sevk etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Turan Bulut/ İHA)

Bıçaklı kavga: 3 yaralı
Bıçaklı kavga: 3 yaralı

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İki grup arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı İki grup arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı KAYSERİ'DE TRAFİKTE YOL VERME KAVGASI 3 YARALI KAYSERİ'DE TRAFİKTE YOL VERME KAVGASI 3 YARALI

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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