Kayseri'de bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Kayseri'de bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

25.05.2021 21:37
Kayseri'de bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı, System.String[]

Kayseri'de iki grup arasındaki bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Kayseri'de iki grup arasındaki bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, TOKİ Demokrasi Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine F.S. ve F.K, henüz kimliği belirlenemeyen 2 kişi tarafından bıçakla yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Otomobille kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı - Son Dakika


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