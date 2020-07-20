Kayseri'de bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Kayseri'de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada Suriye uyruklu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesi sebze halinde Suriye uyruklu iki grup arasında araçlara sebze yükleme nedeniyle tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen ve bıçak kullanılan olayda Reşid Aziz El Ali, Hamza El Hasan ile ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

Yaralılar çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kavgaya karışanların tespiti ve yakalanması için çalışma yürütülüyor.