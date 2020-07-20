Kayseri'de bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Kayseri'de bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

Kayseri'de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada Suriye uyruklu 3 kişi yaralandı.

Kayseri'de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada Suriye uyruklu 3 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesi sebze halinde Suriye uyruklu iki grup arasında araçlara sebze yükleme nedeniyle tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen ve bıçak kullanılan olayda Reşid Aziz El Ali, Hamza El Hasan ile ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

Yaralılar çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kavgaya karışanların tespiti ve yakalanması için çalışma yürütülüyor.

Kocasinan, Kayseri, Suriye, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 11:43 Kaynak: AA

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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