Kayseri'de bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kayseri'de bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

14.04.2022 18:36
Kayseri'de bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

Kayseri'nin Talas ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Kayseri'nin Talas ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Bahçelievler Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda trafikte iki grup arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Mehmet Ö. ile Ramazan P. bıçakla, Yaşar T. ise darbedilerek yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Polis, olayın şüphelisi Murat Ö'yü yakalamak için çalışma başlattı.

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Bahçelievler Mahallesi, Atatürk Bulvarı, Kayseri, Talas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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