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Amatör spor kulübü başkanı bıçakla yaralandı - Son Dakika

Amatör spor kulübü başkanı bıçakla yaralandı

09.02.2022 17:45

Kayseri'de çıkan bıçaklı kavgada amatör lig ekiplerinden Demirspor Kulübü'nün Başkanı Yılmaz Öztürk yaralandı.

Kayseri'de çıkan bıçaklı kavgada amatör lig ekiplerinden Demirspor Kulübü'nün Başkanı Yılmaz Öztürk yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesi Depo Caddesi'nde Demirspor Kulübü'nün mülkiyetindeki iş yerinde kiracı olan M.S. ile yaşanılan anlaşmazlık yüzünden icra takibi başlatıldı.

İcra memurlarıyla iş yerine giden Öztürk (61) ve kiracı M.S. arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda M.S'nin bıçakla yaraladığı Öztürk, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Zanlı, gözaltına alındı.

Amatör spor kulübü başkanı bıçakla yaralandı
Amatör spor kulübü başkanı bıçakla yaralandı
Amatör spor kulübü başkanı bıçakla yaralandı
Amatör spor kulübü başkanı bıçakla yaralandı
Amatör spor kulübü başkanı bıçakla yaralandı
Amatör spor kulübü başkanı bıçakla yaralandı

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Kocasinan, Kayseri, kiracı, İcra, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Amatör spor kulübü başkanı bıçakla yaralandı - Son Dakika


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