Üye Girişi
Kayseri'de bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı - Son Dakika

Kayseri'de bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı

21.02.2022 00:08
Kayseri'de bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı.

Cengiz Topel Caddesi'nde Mustafa D, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ile tartışmaya başladı.

Kavgaya dönüşen olayda başından ve sırtından bıçak darbesiyle ağır yaralanan Mustafa D, çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ekibince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekiplerinin kaçan zanlıyı yakalamak için çalışmaları sürüyor.

YORUMLAR
500
Kayseri'de bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı Kayseri'de bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı Kayseri'de otomobiliyle ağaca çarpan sürücü yaralandı Kayseri'de otomobiliyle ağaca çarpan sürücü yaralandı Kayseri'de madde bağımlısı genç evini yaktı Kayseri'de madde bağımlısı genç evini yaktı

Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
23:49 Fatih Terim, eski ekibiyle bir araya geldi! Taraftarlar İmparator'un son halini yorum yağmuruna tuttu
23:40 Meteoroloji bu haftaya dikkat çekti! Kar ve yağmur tüm yurdu etkisi altına alacak
23:30 Son Dakika: Ege'den sonra Marmara Deniz'ide sallandı! 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
23:29 Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem! AFAD, açıklamasında: Olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır
23:17 Volkan Demirel'in eşi Zeynep'ten olay fotoğraf! Sosyal medya yıkıldı
23:17 Bir açıklama da Migros işçilerinden! Zaferlerini trafik kazasında ölen Soma işçilerine adadılar!
22:50 Ünlü müzisyen İbrahim Tatlıses isyan etti: 11 senedir ben sahnelerde yokum, neredeler?
22:23 Ahbap derneği kurucusu Haluk Levent'ten Migros açıklaması: Tüm sorunlar çözüldü
22:20 Zıplayarak kullandığı penaltı gündem oldu! Serdar Dursun sosyal medyanın gündeminde
22:13 6'lı liderler toplantısının davetiyesi dikkat çekti! İsimler alfabetik sıraya göre yazılmış
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2022 00:15:46. #1.11#
SON DAKİKA: Kayseri'de bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement