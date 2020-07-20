Kayseri'de bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı - Son Dakika

Kayseri'de bıçaklı kavgada yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.

Merkez Kocasinan ilçesi Argıncık Saray Bosna Mahallesi Harmanlı Sokak'ta Ercan Gök (34) ile kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Gök, bıçakla yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Gök'ün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.