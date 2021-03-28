Kayseri'de bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı, 8 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Kavgada İ.K. (16) bıçakla koltuk altından yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Fevzi Çakmak Mahallesi Bozantı Caddesi İnönü 1 Parkı'nda Afganistan uyruklu iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

Kayseri 'nin Kocasinan ilçesinde yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı, 8 zanlı yakalandı.

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