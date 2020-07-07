Kayseri'de bıçaklı kavgada yaralanan kasap hayatını kaybetti - Son Dakika

Kayseri'de alacak verecek meselesi yüzünden eski ortağı tarafından bıçakla yaralanan kasap, hastanede yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Kocasinan ilçesi Hocaahmet Yesevi Mahallesi'nde kasap E.E.(40) ile eski ortağı V.K. arasında, alacak verecek meselesinden çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
V.K. tarafından bıçaklanan E.E, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.
E.E, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Gözaltına alınan V.K, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.