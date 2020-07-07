Kayseri'de bıçaklı kavgada yaralanan kasap hayatını kaybetti - Son Dakika

Alınan bilgiye göre, Kocasinan ilçesi Hocaahmet Yesevi Mahallesi'nde kasap E.E.(40) ile eski ortağı V.K. arasında, alacak verecek meselesinden çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kayseri 'de alacak verecek meselesi yüzünden eski ortağı tarafından bıçakla yaralanan kasap, hastanede yaşamını yitirdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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