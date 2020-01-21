Kayseri'de bidona başı sıkışan köpeği jandarma kurtardı - Son Dakika

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Kayseri'de bidona başı sıkışan köpeği jandarma kurtardı
6 saat önce
Kayseri'de jandarma ekipleri, plastik bidona başı sıkışan köpeği kurtardı.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 11:06 Kaynak: AA
Kayseri'de jandarma ekipleri, plastik bidona başı sıkışan köpeği kurtardı.
Akkışla ilçesinde önleyici kolluk devriye faaliyeti yürüten jandarma ekipleri, Ganişeyh Mahallesi'nde yol kenarında plastik bidona başı sıkışan köpek gördü. Ekip görevli astsubay çavuş, köpeğin başındaki bidonu çıkardı.
Köpeğin kurtarılma anı cep telefonuyla kaydedildi.
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