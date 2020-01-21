Kayseri'de bidona başı sıkışan köpeği jandarma kurtardı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayseri'de bidona başı sıkışan köpeği jandarma kurtardı - Son Dakika

Kayseri'de bidona başı sıkışan köpeği jandarma kurtardı

6 saat önce

Kayseri'de jandarma ekipleri, plastik bidona başı sıkışan köpeği kurtardı.

Kayseri'de bidona başı sıkışan köpeği jandarma kurtardı, System.String[]

Kayseri'de jandarma ekipleri, plastik bidona başı sıkışan köpeği kurtardı.

Akkışla ilçesinde önleyici kolluk devriye faaliyeti yürüten jandarma ekipleri, Ganişeyh Mahallesi'nde yol kenarında plastik bidona başı sıkışan köpek gördü. Ekip görevli astsubay çavuş, köpeğin başındaki bidonu çıkardı.

Köpeğin kurtarılma anı cep telefonuyla kaydedildi.

Jandarma, Akkışla, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 11:06 Kaynak: AA
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