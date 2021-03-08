Kayseri'de billboardlardan kadınlara kahve ikramı - Son Dakika

Kayseri'de billboardlardan kadınlara kahve ikramı

08.03.2021 15:01

Kayseri'de billboardlardan kadınlara kahve ikramıKAYSERİ'nin Talas ilçesinde belediye, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde billboardlardan kadınlara kahve ikramında bulundu.

Kayseri'de billboardlardan kadınlara kahve ikramı

KAYSERİ'nin Talas ilçesinde belediye, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde billboardlardan kadınlara kahve ikramında bulundu.

Talas Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle ilçenin farklı noktalarında bulunan billboardlara afiş asarak Kadınlar Gününü kutladı. Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, afişteki mesajında, "Gücüyle, duruşuyla, herkese yetecek sevgi ve şefkatiyle kadınlar, geleceğimizin mimarıdır. Günün kahvesi bizden, keyfini yaşamak ve paylaşmak sizden; 'En güzel kahveyi ben yaparım' diyenler ve kahveyi keyifle içenler, bu özel anınızı fotoğraf ve video olarak '#talastabirfincankahve' etiketiyle bizimle paylaşın yayınlayalım. 40 yıllık hatırımız olsun" ifadelerini kullandı.

Öte yandan billboardları gören kadınlar, mesajı okuduktan sonra bilboardlarda asılı olan kahve paketlerini aldı. Kadınlar, uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kayseri'de billboardlardan kadınlara kahve ikramı
Kayseri'de billboardlardan kadınlara kahve ikramı
Kayseri'de billboardlardan kadınlara kahve ikramı
Kayseri'de billboardlardan kadınlara kahve ikramı

Talas Belediyesi, Kadınlar Günü, Talas, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kayseri'de billboardlardan kadınlara kahve ikramı - Son Dakika


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