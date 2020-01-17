Kayseri'de bin 62 litre sahte içki ele geçirildi - Son Dakika

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Kayseri'de bin 62 litre sahte içki ele geçirildi
7 saat önce
Kayseri'de düzenlenen operasyonda bin 62 litre sahte içki ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 10:30 Kaynak: AA
Kayseri'de düzenlenen operasyonda bin 62 litre sahte içki ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Yeşilhisar ilçesindeki 3 adrese düzenlenen operasyonda bidonlarda el yapımı bin 62 litre şarap bulundu.
Ekiplerce T.İ, A.İ. ve T.İ. gözaltına alındı.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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