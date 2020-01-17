Kayseri'de bin 62 litre sahte içki ele geçirildi - Son Dakika

Kayseri'de düzenlenen operasyonda bin 62 litre sahte içki ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Yeşilhisar ilçesindeki 3 adrese düzenlenen operasyonda bidonlarda el yapımı bin 62 litre şarap bulundu.

Ekiplerce T.İ, A.İ. ve T.İ. gözaltına alındı.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.