Kayseri'de bin 62 litre sahte içki ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayseri'de bin 62 litre sahte içki ele geçirildi - Son Dakika

Kayseri'de bin 62 litre sahte içki ele geçirildi

7 saat önce

Kayseri'de düzenlenen operasyonda bin 62 litre sahte içki ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de bin 62 litre sahte içki ele geçirildi, System.String[]

Kayseri'de düzenlenen operasyonda bin 62 litre sahte içki ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Yeşilhisar ilçesindeki 3 adrese düzenlenen operasyonda bidonlarda el yapımı bin 62 litre şarap bulundu.

Ekiplerce T.İ, A.İ. ve T.İ. gözaltına alındı.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Jandarma, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 10:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sevgilisinin ailesi tarafından reddedilen Suriyeli genç, intihara kalkıştı
Sevgilisini öldüren emekli öğretmene 25 yıl hapis cezası verildi Vatandaşlara soruldu: Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? İşte dikkat çeken anket sonuçları Veteriner Hekimler Odası vatandaşları uyardı: Ölü kuşlara sakın dokunmayın

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2020 17:40:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayseri'de bin 62 litre sahte içki ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]