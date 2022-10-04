Kayseri'de araçtan 100 bin lira çalınmasıyla ilgili 3 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de araçtan 100 bin lira çalınmasıyla ilgili 3 zanlı yakalandı

04.10.2022 19:42
Kayseri'de araçtan 100 bin lira çalınmasıyla ilgili 3 zanlı yakalandı

Kayseri'de bir araçtan 100 bin lira çalınmasıyla ilgili çalışma yürüten jandarma ekibi, 3 zanlıyı gözaltına aldı.

Kayseri'de bir araçtan 100 bin lira çalınmasıyla ilgili çalışma yürüten jandarma ekibi, 3 zanlıyı gözaltına aldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Kocasinan Himmetdede Mahallesi'nde bir araç içerisinden çanta, banka kartları, kimlik belgesi ve 100 bin lira çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekiplerin yaptığı incelemelerde, şüphelilerin M.C, N.Ç. ve O.K. olduğu tespit edildi.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 6 hırsızlık olayına karıştıkları tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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Kaynak: AA

Jandarma, Kayseri, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de araçtan 100 bin lira çalınmasıyla ilgili 3 zanlı yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de araçtan 100 bin lira çalınmasıyla ilgili 3 zanlı yakalandı - Son Dakika
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