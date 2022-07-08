Kayseri'de bir ayda 488 araç trafikten men edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri'de bir ayda 488 araç trafikten men edildi

08.07.2022 12:36
Kayseri'de bir ayda 488 araç trafikten men edildi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince 1-30 Haziran tarihleri arasında yapılan çalışmalarda; 34 bin 615 araç kontrol edildi, eksikliği görülen 13 bin 785 araca trafik idari para cezası karar tutanağı tanzim edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince 1-30 Haziran tarihleri arasında yapılan çalışmalarda; 34 bin 615 araç kontrol edildi, eksikliği görülen 13 bin 785 araca trafik idari para cezası karar tutanağı tanzim edildi. Ayrıca Ayrıca alkollü araç kullanmaktan ve 100 ceza puanını doldurmaktan 186 sürücünün sürücü belgesine el konulurken 488 araç ise trafikten men edildi.

Edinilen bilgiye göre; Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte yapılan uygulamalarda, 34 bin 615 araç kontrol edildi, eksikliği görülen 13 bin 785 araca trafik idari para cezası karar tutanağı tanzim edildi. Ayrıca alkollü araç kullanmaktan ve 100 ceza puanını doldurmaktan 186 sürücünün sürücü belgesine geçici olarak el konulurken, 488 araç ise çeşitli suçlardan trafikten men edildi. Sorumluluk alanında belirtilen dönem içerisinde; 1'i ölümlü, 246'sı yaralamalı ve 266'sı maddi hasarlı olmak üzere toplam 512 adet trafik kazası meydana gelirken bu kazalarda 1 kişi hayatını kaybetti, 356 kişi de yaralandı.

Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince trafik denetimlerinde kontrol edilen 51 bin 517 araçtan eksiği veya kural ihlali tespit edilen 8 bin 123 araca trafik idari para cezası karar tutanağı tanzim edildi. Ayrıca alkollü araç kullanmaktan ve 100 ceza puanını doldurmaktan 34 sürücünün sürücü belgesine geçici olarak el konulurken, 305 araç ise çeşitli suçlardan trafikten men edildi. Sorumluluk alanında belirtilen dönem içerisinde; 3'ü ölümlü, 40'ı yaralamalı ve 37'si maddi hasarlı olmak üzere toplam 80 adet trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 4 kişi hayatını kaybederken 89 kişi ise yaralandı.

Öte yandan ilçelerde 8 bin 727 araç kontrol edildi, eksiği ve kural ihlali tespit edilen 2 bin 135 araca trafik idari para cezası karar tutanağı tanzim edildi. Ayrıca alkollü araç kullanmaktan ve 100 ceza puanını doldurmaktan 41 sürücünün sürücü belgesine geçici olarak el konulurken, 72 araç ise çeşitli suçlardan trafikten men edildi. Sorumluluk alanında belirtilen dönem içerisinde; 30'u yaralamalı ve 18'i maddi hasarlı olmak üzere toplam 30 adet trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 45 kişi yaralandı. - KAYSERİ

YORUMLAR
500
Motosiklet ve kuş grubu araçlar denetlendi Motosiklet ve kuş grubu araçlar denetlendi Yunus timlerinin şok uygulamaları sürüyor Yunus timlerinin şok uygulamaları sürüyor
Kaynak: İHA

Kayseri, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de bir ayda 488 araç trafikten men edildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:56 Antalyaspor ile karşılaşacak Borussia Dortmund: Nuri Şahin ziyarete geliyor
18:24 Hatalı sollama yapan otomobil, traktör yüklü kamyonetle çarpıştı! 2'si de öldü
18:17 İstanbul'da ırkçı bir şahıstan siyahi aileye ağır küfürler! Metrodaki diğer yolcular gülerek eşlik etti
18:13 Türk futbolunda radikal karar! VAR sisteminde yabancı hakem dönemi başlıyor
17:52 Cristiano Ronaldo Manchester United'ı sildi! Yeni takımı neresi olacak?
17:16 Uğur Karakullukçu ve Sofiane Feghouli sosyal medyada tartıştı: İki yüzlüsün
17:12 Japon polisi suikastın gerekçesini duyurdu: Saldırgan, Abe'nin örgütle bağlantısı olduğuna inandığı için cinayeti işledi
16:47 Premier Lig'in durdurulamayan yıldızı Jack Wilshere, 30 yaşında futbolu bıraktı
16:05 Galatasaray'dan imzanın yıl dönümünde Fatih Terim paylaşımı: İmparatorumuzun kazandırdıklarıyla gurur duyuyoruz
16:00 Cuma hutbesinde TTB'nin doktorları greve çağırmasına tepki: Oğlun ölecek doktor da dedi ki git grevdeyiz, öldürmez misin sen?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2022 19:05:40. #1.12#
SON DAKİKA: Kayseri'de bir ayda 488 araç trafikten men edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement