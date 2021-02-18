Kayseri'de son bir ayda 16 bin 787 trafik cezası kesildi - Son Dakika

Kayseri'de son bir ayda kural ihlali yapan 16 bin 782 sürücüye trafik cezası kesildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 1-30 Ocak tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde 90 bin 789 aracı ve sürücüsünü kontrol etti.

Kontrollerde kurallara uymayan ve eksiği görülen 16 bin 782 sürücüye idari para cezası uygulandı, 898 araç da trafikten men edildi. Ocak ayı içerisinde 485 trafik kazası yaşanırken bu kazalarda 267 kişi yaralandı.