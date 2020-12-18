Kayseri'de bir ayda aranması bulunan 434 kişi yakalandı - Son Dakika

Kayseri'de bir ayda aranması bulunan 434 kişi yakalandı

18.12.2020 12:08
Kayseri'de bir ayda aranması bulunan 434 kişi yakalandı, System.String[]

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği'nce 15 Kasım-14 Aralık 2020 tarihleri arasında Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar büro Amirliğince yapılan çalışmalarda haklarında çeşitli suçlardan dolayı yakalama ve UYAP aranması bulunan toplam 434 kişi yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği'nce 15 Kasım-14 Aralık 2020 tarihleri arasında Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar büro Amirliğince yapılan çalışmalarda haklarında çeşitli suçlardan dolayı yakalama ve UYAP aranması bulunan toplam 434 kişi yakalandı.

Cinayet Büro Amirliği ekiplerince 3'ü kasten yaralama, 1'i görevli memura mukavemet, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması olayı olmak üzere işlem yapılan 4 olayda yakalanan 8 şüpheliden 1'i tutuklandı. Meydana gelen olaylar ile ilgili 1 adet tabanca, 2 adet av tüfeği ele geçirildi. Gasp Büro Amirliğince 2'si yağma, 1'i tehdit, 1'i görevi yaptırmamak için direnme olayı olmak üzere işlem yapılan 4 olayda yakalanan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Ahlak Büro Amirliğince 5'i cinsel içerikli suç, 4'ü kumar olayı olmak üzere adli işlem yapılan 9 olayda yakalanan 14 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Ayrıca fuhuş, kumar, Kabahatler Kanunu ve Koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında toplam 121 şahsa idari yaptırım karar tutanağı düzenlendi. Fuhuş yapıldığı tespit edilen 4 rezidans odası ile 4 ev ilgili komisyon kararı ile kapatıldı. Hırsızlık Büro Amirliğince 8'i evden hırsızlık, 3'ü işyerinden ve kurumdan hırsızlık, 25'i otodan hırsızlık, 1'i açıktan hırsızlık, 1'i hayvan hırsızlığı olmak üzere işlem yapılan toplam 38 olayda yakalanan 13 şahıstan 4'ü tutuklandı. Oto Hırsızlık Büro Amirliğince 24'ü oto, 23'ü motosiklet hırsızlığı olmak üzere toplam 47 olaya işlem yapıldı. Çalıntı olan 24 adet oto ile 14 adet motosiklet bulunarak müştekilerine teslim edildi. Olaylarla ilgili yakalanan 27 şahıstan 2'si tutuklandı.

Aranan Şahıslar Büro Amirliğince yapılan çalışmalarda kentte haklarında çeşitli suçlardan dolayı yakalama ve UYAP aranması bulunan toplam 434 şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edilirken bunlardan 184'ü tutuklandı. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğince Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının yazılı talimatları gereğince; 35 ayrı soruşturma dosyasının gerekli işlemleri yapılmış ve kentte meydana gelen 2 dolandırıcılık olayında yakalanan 3 şüpheli tutuklandı Güven timleri tarafından yapılan çalışmalarda ise 6 aranan şahıs yakalandı, 6 şahsa ise koronavirüsle (covid-19) mücadele kapsamında idari yaptırım karar tutanağı düzenlendi. Kayıp Şahıslar Büro Amirliğince kayıp müracaatı alınan toplam 85 şahıstan 78'i bulundu - KAYSERİ

Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi, Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Büro, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de bir ayda aranması bulunan 434 kişi yakalandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Adem Büyük'ten futbol yorumcularına sert tepki: İzleme ağabey o zaman Ünlü şarkıcı Robbie Willams balık diyeti nedeniyle ölümden döndü Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yenici, Adana şivesiyle izleyicileri ekrana kilitledi Birlikte alkol aldıkları adamı kıskançlık nedeniyle bıçaklayarak öldürdü Tarihe büyük saygısızlık! 2 bin yıllık Herkül'ü delik deşik ettiler, asasını çaldılar Ukrayna Savunma Bakanı Taran: Ordumuzu modern silahlarla donatmak için Türk İHA'lara ihtiyacımız var Erzurum'un Olur ilçesinde altın rezervi keşfedildi Milli Savunma Bakanı Akar: S-400'leri kullanmak için aldık, vazgeçmemiz söz konusu değil
Korona yokmuşçasına eğlenip bir de 'Canınız çeksin' notuyla paylaşım yaptılar Korona yokmuşçasına eğlenip bir de 'Canınız çeksin' notuyla paylaşım yaptılar         
11:43
Dünyayı tedirgin eden gelişme: ABD'nin Ulusal Nükleer Güvenlik Yönetimi'ne hacker saldırısı Dünyayı tedirgin eden gelişme: ABD'nin Ulusal Nükleer Güvenlik Yönetimi'ne hacker saldırısı         
11:37
Elektrik akımına kapılan işçi feci şekilde can verdi! Yakınları gözyaşlarına boğuldu Elektrik akımına kapılan işçi feci şekilde can verdi! Yakınları gözyaşlarına boğuldu         
11:29
"Üniversiteler fuhuş yuvası" diyen profesöre, Ece Üner'den zehir zemberek sözler: Bu durumda sen ne oluyorsun?         
11:04
Araç almayı düşünenler dikkat! Taşıt kredilerinde vade sınırları azaltıldı Araç almayı düşünenler dikkat! Taşıt kredilerinde vade sınırları azaltıldı         
10:41
Son Dakika: Altın, elektronik eşya ve mobilya alımlarında kredi kartı taksit sınırı azaltıldı Son Dakika: Altın, elektronik eşya ve mobilya alımlarında kredi kartı taksit sınırı azaltıldı         
10:07
Temizlik işçisi yolda bulduğu 270 bin dolarlık çeki polise teslim etti Temizlik işçisi yolda bulduğu 270 bin dolarlık çeki polise teslim etti         
09:54
Bilim Kurulu Üyesi Tezer: Koronavirüs geçiren kişilerin aşı yaptırmasına gerek olmayabilir Bilim Kurulu Üyesi Tezer: Koronavirüs geçiren kişilerin aşı yaptırmasına gerek olmayabilir         
09:29
Devletin verdiği hibeyle atölye açan eski hükümlü şimdi 11 ülkeye ihracat yapıyor Devletin verdiği hibeyle atölye açan eski hükümlü şimdi 11 ülkeye ihracat yapıyor         
09:11
Kandilli Kandilli "felaket" deyip günlük 2 saatlik su kesintisi önerdi: İstanbul için kuraklık artık depremden daha büyük tehlike         
08:45
Eskişehir'de çıkarılan ve 'beyaz altın' olarak bilinen lüle taşı bir çok ülkeye ihraç ediliyor Eskişehir'de çıkarılan ve 'beyaz altın' olarak bilinen lüle taşı bir çok ülkeye ihraç ediliyor         
08:33
Zümrüdüanka dizisi 26. bölümüyle ekran macerasını sonlandırıyor Zümrüdüanka dizisi 26. bölümüyle ekran macerasını sonlandırıyor         
01:13
Kaan Yıldırım'dan ayrılık sonrası ilk paylaşım geldi Kaan Yıldırım'dan ayrılık sonrası ilk paylaşım geldi         
00:00
Kepçenin kazı sırasında kırdığı küpten 300'den fazla sikke çıktı Kepçenin kazı sırasında kırdığı küpten 300'den fazla sikke çıktı         
19:48
Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu yeni pozlarıyla gündem oldu Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu yeni pozlarıyla gündem oldu         
19:02
Bakan Koca'dan görevden alınan Başhekimle ilgili ilk açıklama: Hemşirelere verilen ceza kabul edilemez Bakan Koca'dan görevden alınan Başhekimle ilgili ilk açıklama: Hemşirelere verilen ceza kabul edilemez         
16:57
Bu kadarına da pes! Eşini öldüresiye dövdü, Bu kadarına da pes! Eşini öldüresiye dövdü, "Kendi kendine yapmıştır" dedi         
16:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2020 12:19:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayseri'de bir ayda aranması bulunan 434 kişi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei