Kayseri'de bir ayda 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan 37 kişi tutuklandı - Son Dakika

Kayseri'de 15 Kasım 2020-14 Aralık 2020 tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçuyla gözaltına alınan 37 kişi tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonlarda; 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak', 'Uyuşturucu Madde Bulundurmak-Kullanmak' ve 'Uyuşturucu Madde Kullanımı Kolaylaştırma veya Özendirme' suçlarından toplam 228 olayda 344 şahsa yasal işlem yapıldı. Haklarında işlem yapılan şahıslardan 8'i adli kontrol neticesinde serbest bırakılırken, 26 şahıs ise çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak, Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak' suçlarından yakalama müzekkeresi ile aranan 24 şahıs ekiplerce yakalanırken şahıslardan 11'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Öte yandan yapılan operasyonlarda; 4 kilo 797 gram metamfetamin, 2 kilo 461 gram sentetik kannobinoid, 2 kilo 597 gram esrar, 148,44 gram eroin, 10 adet uyuşturucu/uyarıcı hap, 16 adet kırmızı reçeteye tabi hap, 8 adet uyuşturucu madde tartımında kullanılan hassas terazi, 11 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 414 adet mermi, uyuşturucu madde satışından elde edilen 52 bin 300 Türk Lirası ve 50 Euro ele geçirildi. - KAYSERİ