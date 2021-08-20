Kayseri'de bir ayda yakalanan 745 şüpheliden 234'ü tutuklandı - Son Dakika

Kayseri'de düzenlenen çeşitli operasyonlarda gözaltına alınan 745 şüpheliden 234'ünün tutuklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet, Gasp, Hırsızlık, Ahlak, Oto Hırsızlık ile Yankesicilik ve Dolandırıcılık büro amirlikleri ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 15 Temmuz-14 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 745 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılardan 234'ü sevk edildikleri adliyede mahkemelerce tutuklandı.

Aynı dönemde kaybolan 97 kişiden 89'u bulundu, 8'ini arama çalışmaları sürüyor.