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Kayseri'de bir baba, kızının eski nişanlısının yakını tarafından bıçaklandı - Son Dakika

Kayseri'de bir baba, kızının eski nişanlısının yakını tarafından bıçaklandı

17.02.2022 21:01
Kayseri'de bir baba, kızının eski nişanlısının yakını tarafından bıçaklandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir kişi, kızının eski nişanlısının akrabası tarafından bıçakla yaralandı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir kişi, kızının eski nişanlısının akrabası tarafından bıçakla yaralandı.

İddiaya göre H.Y. (42), Osmangazi Mahallesi 4361. Sokak'taki evinde, kızının eski nişanlısının yakınlarıyla eşya paylaşımı için bir araya geldi.

Çıkan tartışmada İ.B, H.Y'yi bacağından bıçaklayarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

İ.B, olayın ardından karakola giderek teslim oldu.

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Osmangazi, Kocasinan, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de bir baba, kızının eski nişanlısının yakını tarafından bıçaklandı - Son Dakika


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