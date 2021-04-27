Kayseri'de bir besici 22 buzağı aldığı "Fıstık" adlı ineğe gözü gibi bakıyor - Son Dakika

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yaşayan besici Cemal Göktaş, "Fıstık" adını verdiği simental ırkı ineğinden 22 buzağı aldı.

Kayseri Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gesi Mahallesi'nde çocuk yaşta hayvancılığa başlayan ve geçimini bu işten karşılayan Göktaş, suni tohumlama ile yıllar önce simental ırkı inek sahibi oldu.

"Fıstık" adını verdiği ve her sene düzenli yavrulayan ineğin süt veriminin yüksek olduğunu belirten Göktaş, hayvandan vazgeçemediğini aktardı.

Göktaş, ahırındaki hayvanların birçoğunun "fıstık" adlı hayvandan dünyaya geldiğini kaydetti.

Fıstığın kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Göktaş, "Vadesi yetene kadar ineğime bakacağım, onun sütü ve yavruları sayesinde çocuklarımı okuttum, evlendirdim ve emekli oldum." ifadelerini kullandı.