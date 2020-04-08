Kayseri'de bir bina Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı - Son Dakika

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Kayseri'de bir bina Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
15 dakika önce
Kayseri'de bir bina, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya altındı.
Kayseri'de bir bina, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya altındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Hıfzıssıhha Kurulu, merkez Kocasinan ilçesindeki bir binada, apartman görevlisinin Kovid-19 testlerinin pozitif çıkması nedeniyle 14 gün karantina tedbiri uygulanmasını kararlaştırdı.
Ekipler, karar üzerine bina çevresinde önlem alındı. 32 daire bulunan apartmanın sakinlerinin ihtiyaçlarını Vefa Sosyal Destek Grubu karşılayacak.
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 02:46 Kaynak: AA
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