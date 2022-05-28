Kayseri'de bir çoban, su kuyusunda insan kemikleri buldu - Son Dakika
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Kayseri'de bir çoban, su kuyusunda insan kemikleri buldu

28.05.2022 13:40
Kayseri'de bir çoban, su kuyusunda insan kemikleri buldu

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde dağda bir çobanın boş su kuyusunda bulduğu insan kemiklerinin, 21 yıl önce kaybolan kadına ait olabileceği değerlendirildi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde dağda bir çobanın boş su kuyusunda bulduğu insan kemiklerinin, 21 yıl önce kaybolan kadına ait olabileceği değerlendirildi.

Altınoluk Mahallesi Yılanlı Dağı'nda bir çoban, hayvanlarını otlattığı sırada boş su kuyusunda kemik parçaları görüp 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, itfaiye görevlilerinin kuyudan çıkardığı kemik parçaları ile bir çanta ve çantanın içinden çıkan Ayşe Kavak'a ait kimliği incelenmek üzere emniyete götürdü.

Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin araştırmasında, kimlikteki kadının ailesi tarafından 21 yıl önce kayıp başvurusu yapıldığı tespit edildi.

Kemikler, Ankara Adli Tıp Kurumuna götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, bölgede yaşayan Mehmet Karakaş, gazetecilere, çobanın ihbarı üzerine polis ve itfaiye ekiplerinin, kuyudaki kemik parçaları ve bazı özel eşyaları incelediğini söyledi.

Kayseri'de bir çoban, su kuyusunda insan kemikleri buldu
Kayseri'de bir çoban, su kuyusunda insan kemikleri buldu
Kayseri'de bir çoban, su kuyusunda insan kemikleri buldu

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Kaynak: AA

Kayseri, İtfaiye, Polis, su, Güncel, Son Dakika

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