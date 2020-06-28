Kayseri'de bir daire karantina altına alındı - Son Dakika

Bina girişine de dairenin karantina altına alındığı uyarısı asıldı. 6 kişilik ailenin ihtiyaçları Vefa Destek Grubu tarafından karşılanacak. - KAYSERİ

Edinilen bilgiye göre Yakut Mahallesi Ayvacık Caddesi No: 79'da oturan bir kişi şiddetli bel ve eklem ağrıları şikayeti sonrasında 112 ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesi 'ne kaldırıldı. Vatandaşın yapılan Covid-19 testinin pozitif çıkması sonrasında, Yakut Mahallesi Ayvacık Caddesi'nde ailesiyle birlikte oturduğu apartman dairesi karantina altına alındı.

Kayseri 'de Covid-19 testi pozitif çıkan bir kişinin oturduğu daire karantina altına alındı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Koronaya yakalanan esnaf çok pişman: Sosyal mesafeye uymadım 'Bana bir şey olmaz' dedim, oldu