Kayseri'de 'halay başı' ve 'müzik seçimi' kavgasında 5 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri'de 'halay başı' ve 'müzik seçimi' kavgasında 5 gözaltı

19.08.2022 18:19
Kayseri'de 'halay başı' ve 'müzik seçimi' kavgasında 5 gözaltı

KAYSERİ'de, bir düğün salonunda 'halay başı' ve 'müzik seçimi' nedeniyle çıkan kavgada 5 kişi gözaltına alınırken, kavgayı ayırmaya çalışan 2 polis memuru ise yaralandı.

KAYSERİ'de, bir düğün salonunda 'halay başı' ve 'müzik seçimi' nedeniyle çıkan kavgada 5 kişi gözaltına alınırken, kavgayı ayırmaya çalışan 2 polis memuru ise yaralandı.

Olay, dün akşam saat 20.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Kiçikapı Mahallesindeki bir düğün salonunda meydana geldi. Düğün sırasında davetliler arasında 'halay başı' ve 'müzik seçimi' konusunda tartışma başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Gelin ve damat yakını kadın ve erkekler düğün salonunda kavga etti. Düğün salonunda büyüyen kavga yol ortasında da devam etti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri kısa sürede büyüyen kavgayı ayırmaya çalıştı. 2 polis memuru kavgayı ayırırken aldığı darbelerle yaralandı. Polisin müdahalesi ile kavga sonlandırıldı. Yaralanan 2 polis memuru, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. Kavgaya karışan Ahmet Ş., Abdullah Ş., Taner D., Murat G. ve Osman Ş. gözaltına alındı. 5 şüpheli ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.


YORUMLAR
500
Husumetlileri tarafından bıçaklanan şahıs hayatını kaybetti Husumetlileri tarafından bıçaklanan şahıs hayatını kaybetti Küçükçekmece'de kafede iki grup arasında çıkan kavgayı kafe sahipleri anlattı Küçükçekmece'de kafede iki grup arasında çıkan kavgayı kafe sahipleri anlattı
Kaynak: DHA

kavga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de 'halay başı' ve 'müzik seçimi' kavgasında 5 gözaltı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:05 Fenerbahçe, 3 Temmuz döneminde yaşadıkları zararlar sebebiyle İçişleri Bakanlığı'na dava açtı!
17:54 Austria Wien, Altay Bayındır'a davul tokmağı fırlatılmasıyla ilgili özür diledi! Holigana ev ve stadyum yasağı uygulayacak
17:48 Tayland'da kıyıya vuran cisim ceset sanıldı! İnceleme yapan polis gerçeği ortaya çıkardı
17:19 ABD'ye yerleşen Erdem Baş'ın ardından oyuncu Meltem Cumbul da Türkiye'den gidiyor!
17:18 Başkan Büyükekşi'nin basın toplantısındaki tepki çeken sözleri sonrası TFF'den açıklama yapıldı
17:12 Gözündeki lensi çıkarmadan uyuyan genç kız sabah gördükleri karşısında dehşete düştü! Ameliyat bile fayda etmedi
16:59 Motorine ikinci zam! Litresi 25 lirayı geçecek
16:59 Finlandiya Başbakan'ı Marin'i katıldığı partide bir erkeğin boynundan öptüğü anlar gün yüzüne çıktı
16:35 Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi! Eden Hazard için harekete geçildi
16:28 Eşini döven adamı tekme tokat yere serdi! O anlar vatandaşın kamerasına yansıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2022 18:19:28. #1.11#
SON DAKİKA: Kayseri'de 'halay başı' ve 'müzik seçimi' kavgasında 5 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement