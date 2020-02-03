Kayseri'de bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen iki kardeş tedavi altına alındı - Son Dakika
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Kayseri'de bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen iki kardeş tedavi altına alındı

6 saat önce

Kayseri'de bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen iki kardeş hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'de bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen iki kardeş tedavi altına alındı, System.String[]

Kayseri'de bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen iki kardeş hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Kocasinan ilçesi Argıncık Cumhuriyet Mahallesi 205. Sokak'ta bulunan üç katlı evin birinci katında yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın nedeniyle oluşan yoğun dumandan etkilenen Mecit H. (5) ve kardeşi Emir H. (3), olay yerine sevk edilen ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Cumhuriyet Mahallesi, Kocasinan, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 04:34 Kaynak: AA
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