Kayseri'de bir evde, yemeğin ocakta unutulmasıyla çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Kayseri'de bir evde yemeğin ocakta unutulması sonucu çıkan yangında bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Melikgazi ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi Nergiz Sokak'taki 3 katlı bir binanın en üst katında iftar için hazırlık yapan G.Ş'nin ocakta unuttuğu yemek alev aldı.

Alevlerin aspiratöre sıçramasıyla büyüyen yangını fark eden aile üyeleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak haber verdi.

Yangın olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Yangın sırasında elinden yaralanan G.Ş. ambulansla Kayseri Devlet Hastanesine kaldırıldı.