Kayseri'de evden 2 milyon liralık ziynet eşyası çalan şüpheliler tutuklandı - Son Dakika
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Kayseri'de evden 2 milyon liralık ziynet eşyası çalan şüpheliler tutuklandı

29.07.2022 18:38
Kayseri'de evden 2 milyon liralık ziynet eşyası çalan şüpheliler tutuklandı

Kayseri'de bir evden 2 milyon lira değerinde ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Kayseri'de bir evden 2 milyon lira değerinde ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Köşk Mahallesi'ndeki bir ikametten 2 milyon lira değerinde ziynet eşyası çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelilerin G.D.Ç. (36) ve A.D. (36) olduğunu tespit eden ekipler, zanlıları ikametlerine düzenlenen operasyonda yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de evden 2 milyon liralık ziynet eşyası çalan şüpheliler tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de evden 2 milyon liralık ziynet eşyası çalan şüpheliler tutuklandı - Son Dakika
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