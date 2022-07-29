Kayseri'de evden 2 milyon liralık ziynet eşyası çalan şüpheliler tutuklandı

Kayseri'de bir evden 2 milyon lira değerinde ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Köşk Mahallesi'ndeki bir ikametten 2 milyon lira değerinde ziynet eşyası çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelilerin G.D.Ç. (36) ve A.D. (36) olduğunu tespit eden ekipler, zanlıları ikametlerine düzenlenen operasyonda yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.