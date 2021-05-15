Bir evin oturma odasının tavanındaki alçı sıvaların düşmesi sonucu bir kişi yaralandı - Son Dakika

Kayseri'de bir evin oturma odasındaki alçı sıvaların düşmesi sonucu baba yaralandı, anne ve bebeği yara almadan kurtuldu.

Merkez Melikgazi ilçesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir apartmanın 10. katındaki evin oturma odasının tavanındaki alçı sıvalar döküldü.

Odada bulunan ve üzerine sıva düşen baba Yusuf Altunok (33) yaralandı. Odadaki anne Sevinç ile bir haftalık bebeği Elif ise şans eseri yara almadı.

Yusuf Altunok, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alındı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Ailenin yakını Şaban Yıldırım, AA muhabirine, binanın henüz 2-3 yıllık olduğunu söyledi.

Çiftin gördükleri tedavinin ardından 10 yıl sonra ilk bebeklerini kucaklarına aldıklarını anlatan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Tavanın çöktüğünü duyduk, geldik. Geldiğimizde de bu manzarayla karşılaştık. Bir haftalık, yeni doğan bir bebeğimiz var. Tek tesellimiz ona bir şey olmaması. Olay esnasında bebek, annesi ve Yusuf odada. Bebek yatıyor. Çöken sıva ağırlıklı olarak Yusuf'un bulunduğu kanepeye düşmüş."